Геркус: «Зенит» разгромил и просто уничтожил претендента на второе место»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» поражение железнодорожников от «Зенита» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Букмекеры сегодня озолотились – 6:1 не ждал никто. Если счет есть, то понятно, что все заслуженно. Поначалу казалось, что игра будет обоюдно острая. Но было видно, что «Зенит» чуть быстрее, чуть интенсивнее. Тактически и психологически к игре они были лучше готовы – после первого гола «Локомотив» поплыл, после второго поплыл дальше. Контригры нет, плана "B" нет. Но «Зенит» доказал, что он чемпион по праву. Молодцы, стоит их поздравить. Третье подряд чемпионство – давно такого не было. Это большое достижение», – сказал Геркус «СЭ».

Также Геркус высказался об ожиданиях от выступления «Зенита» в еврокубках в следующем сезоне.

«Все зависит от того, как они летом проведут трансферную кампанию, как подготовятся, какие будут соперники. Может быть и получится. Это не связано с тем, что «Зенит» объективно самая сильная команда в стране. Разгромили, просто уничтожили претендента на второе место в очной встрече. Мне кажется, это снимает все вопросы. Ну и вторая команда не должна так рассыпаться. Сильно удивлен», – добавил Геркус.

2 мая «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Питерская команда выиграла турнир в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).

(Константин Колмаков)