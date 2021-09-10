Ларссон присоединился к «Спартаку» перед матчем РПЛ с «Химками»
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон вместе с командой завершил подготовку к матчу 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Клуб выложил фото 24-летнего шведского форварда.
«Джорди — с нами! В полном составе завершаем подготовку к матчу, — говорится в сообщении «Спартака» в Twitter.
Ранее Ларссон рассказал, что московский клуб отклонил несколько предложений по нему от европейских клубов.
Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 8 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего шведа в 15 миллионов евро.
Джорди — с нами! ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 10, 2021
В полном составе завершаем подготовку к #СпартакХимки ?? pic.twitter.com/g2V2qwEpFK
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