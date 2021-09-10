«Локомотив» победил «Ростов» в матче молодежного первенства
«Локомотив» победил «Ростов» в матче восьмого тура молодежного первенства России.
Единственный гол встречи на 57-й минуте забил Котельников.
Молодежные команды
8-й тур
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Котельников, 57.
Судья: Целовальников (Астрахань).
10 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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