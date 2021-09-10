ЦСКА разгромил «Спартак» в молодежном первенстве
ЦСКА в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги на своем поле разгромил «Спартак» со счетом 3:0. Голы забили Эдуард Багринцев, Егор Носков и Михаил Гайнов.
ЦСКА лидирует в турнирной таблице группы А (21 очко), «Спартак» — третий (13 очков).
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8-й тур
ЦСКА — «Спартак» (Москва) — 3:0 (3:0)
Голы: Багринцев, 19 (1:0). Носков, 34 (2:0). Гайнов, 38 (3:0).
Судья: Цурков (Москва).
10 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
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