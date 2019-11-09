Джордан Ларссон: «Бакаев ярок на поле и скромен в жизни. Потрясающий футболист!»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон оценил игру Зелимхана Бакаева в матче 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов»? (2:0).

— Кажется, Бакаев сыграл сегодня просто блестяще?

— Да, точно! Он просто потрясающий футболист. Он полностью заслужил звание лучшего игрока матча. Причем насколько он ярок на поле, настолько и скромен и приземлен в жизни. Мне очень нравится Бакаев и как игрок, и как человек. (Александр Рогулев)