Евсеев снова несколько раз выругался в интервью после матча махачкалинского «Динамо» с «Акроном»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев снова несколько раз выругался матом в интервью после матча с «Акроном» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

50-летний специалист трижды сматерился в ответ на вопрос о состоянии нападающего Хазема Мастури, которого из-за повреждения заменили во втором тайме.

— Есть какое-то понимание, что с Мастури?

— Ну я не доктор, *****, чтоб понимать. Это футбол, *****. То, что игрок выкладывается на 100 процентов, — это хорошо, надо так делать. Если он хочет играть за сборную на чемпионате мира, он и должен так играть, *****. А мы ему только поможем, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

Ранее КДК РФС дважды штрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за нецензурную лексику в послематчевых интервью.

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