Джикия заявил, что пригласит Хабиба на матч «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что собирается пригласить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на один из матчей красно-белых.

— Обязательно! — приводит пресс-служба «Спартака» слова Джикии. — На «Динамо» уже не успеем, но как только будет классный домашний матч, с удовольствием все организуем.

Ранее Нурмагомедов заявлял, что является болельщиком «Спартака».