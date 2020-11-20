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Джикия заявил, что пригласит Хабиба на матч «Спартака»

10:37
Хабиб Нурмагомедов в музее &quot;Спартака&quot;. Фото ФК «Спартак»
Хабиб Нурмагомедов в музее &quot;Спартака&quot;. Фото ФК «Спартак»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что собирается пригласить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на один из матчей красно-белых.

— Обязательно! — приводит пресс-служба «Спартака» слова Джикии. — На «Динамо» уже не успеем, но как только будет классный домашний матч, с удовольствием все организуем.

Ранее Нурмагомедов заявлял, что является болельщиком «Спартака».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-11-20-georgiy_dzhikiya_mozhet_v_den_rozhdeniya_mne_doveryat_probit_shtrafnoy/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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