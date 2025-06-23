Футбол
23 июня, 10:54

Джикия в ближайшее время вылетит в Турцию для переговоров с «Антальяспором»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент защитника Георгия Джикии Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

20 июня спортивный директор «Антальяспора» Айтач Алтай подтвердил «СЭ» информацию о возможном переходе россиянина в турецкий клуб.

«В ближайшее время Георгий вылетит в Турцию. Если все условия, которые оговорены в оффере, будут соблюдаться, то высока вероятность, что он подпишет контракт», — сказал Кузьмичев «СЭ».

31-летний Джикия провел последний сезон в «Химках». За подмосковный клуб защитник провел 19 матчей и не отличился результативными действиями.

Мирлинд Даку, Жерсон, Максим Осипенко, Эдуард Сперцян.Карпин забрал Осипенко в «Динамо», «Зенит» ищет новичков, куда уйдет Сперцян? Таблица трансферов РПЛ

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Антальяспор
Владимир Кузьмичев (менеджер)
  • DaviT MosKv

    у вас фантазии не хватает? третий день один и тот же комментарий пухляЖ):grin:

    23.06.2025

  • DaviT MosKv

    Руслан, кто вас обидел?

    23.06.2025

  • Патриот Великой России

    Надо было на 5 лет раньше уежать !

    23.06.2025

  • руслан магомедов

    Чмарташка нам твоя джмыгия по...........барабану. Спорил и выиграл что джмогию никто не возьмет оно фуфлино.

    23.06.2025

  • DaviT MosKv

    ну все. вернется через год с курорта, будет разрывать РПЛ, как Дзюба). лучше в Антальяспор, чем клубы типа Химок (имею ввиду риск прекращения существования). еще не все команды коррупционеры из известного списка озвучены) а если серьезно, то... грустно что Георгий в 31 год скатился так жестко. интересно было бы с ним пообщаться, в чем же дело? травмы, непрофессионализам, злой рок? сам он понимает, что нужно подтянуть гайки, и хочет еще играть, или так... попылить? хотелось бы, чтобы Герогий повторил "путь Дзюбы" в РПЛ и посрамил скептиков. Хотя, слишком тяжелый путь. слишком сложно себя заставить привлечь специалистов, соблюдать режим, жить только спортом. в любом случае, желаю Георгию здоровья и побед!

    23.06.2025

  • Medovar

    Кебаб - неотъемлемая часть русской культуры (Е.Малышева, "Жить здорово!", 20.06.25 г.). Видимо, именно поэтому в Турцию едут отдыхать русские спортсмены Мыскина, Зобнин, Легков и др. Там отдыхают русские парламентарии и менеджеры разного уровня. Про ставшее традицией проведение командных сборов на туретчине даже и говорить не стоит. И дым отечества им сладок и приятен ((с) с изм.).

    23.06.2025

  • rac135

    Скатерью дорога)

    23.06.2025

  • Tony Lee

    Да ему-то что до результатов? На курорте сезон поиграет в кайф.

    23.06.2025

  • Николай

    Пухляж поближе к кебабам

    23.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    На спор с Дзюбой что ли?

    23.06.2025

  • Adminni

    Антальяспор занял 15 место в своем чемпионате и чудом не вылетел в этом сезоне, на финише в 6 матчах потерпел 4 поражения... состав наислабейший, Джикия будет самым дорогим экземпляром. Да что там говорить, стоимость клуба 20 лямов... в общем Жора пошел в турецкий "факел", будет весь сезон пытаться оставить клуб в вышке, никакой борьбы за ЕК там точно не будет

    23.06.2025

  • СЕРХИО76

    Так куда вылетать то? Он наверное на пляже ждал решение!

    23.06.2025

  • Автогол

    В Турции ещё квартир прикупит.

    23.06.2025

