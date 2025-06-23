Джикия в ближайшее время вылетит в Турцию для переговоров с «Антальяспором»

Агент защитника Георгия Джикии Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

20 июня спортивный директор «Антальяспора» Айтач Алтай подтвердил «СЭ» информацию о возможном переходе россиянина в турецкий клуб.

«В ближайшее время Георгий вылетит в Турцию. Если все условия, которые оговорены в оффере, будут соблюдаться, то высока вероятность, что он подпишет контракт», — сказал Кузьмичев «СЭ».

31-летний Джикия провел последний сезон в «Химках». За подмосковный клуб защитник провел 19 матчей и не отличился результативными действиями.