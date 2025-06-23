Агент Сулейманова объяснил выбор «Ростова» для продолжения карьеры нападающего

Агент нападающего Тимура Сулейманова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему игрок решил перейти из «Локомотива» в «Ростов».

«Ростов» очень хорошо работает с ребятами, выводит их на качественно новый уровень. Главный тренер был лично заинтересован в Тимуре. И в переговорах «Ростов» был самым убедительным», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошлом сезоне Сулейманов провел 40 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами. Помимо «Локомотива» футболист также играл за «Пари НН».