Два 17-летних футболиста пройдут сборы с «Зенитом»

По информации «СЭ», полузащитник Даниил Кондаков и нападающий Вадим Шилов, выступающие за «Зенит» — м, присоединятся к главной команде на летних сборах для подготовки к сезону-2025/26.

В прошлом сезоне МФЛ Кондаков провел 11 матчей и отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

На счету Шилова 10 мячей и 3 голевые передачи в 11 встречах МФЛ. По итогам сезона-2024 форвард был признан лучшим игроком ЮФЛ-2 и занял первое место в списке бомбардиров и ассистентов, забив 42 гола и отдав 27 передач. Оба футболиста — 2008 года рождения.