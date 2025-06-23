Футбол
23 июня, 10:43

Два 17-летних футболиста пройдут сборы с «Зенитом»

Роман Кольцов
Корреспондент
Футболист «Зенита» Вадим Шилов
Вадим Шилов.
Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»

По информации «СЭ», полузащитник Даниил Кондаков и нападающий Вадим Шилов, выступающие за «Зенит» — м, присоединятся к главной команде на летних сборах для подготовки к сезону-2025/26.

В прошлом сезоне МФЛ Кондаков провел 11 матчей и отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

На счету Шилова 10 мячей и 3 голевые передачи в 11 встречах МФЛ. По итогам сезона-2024 форвард был признан лучшим игроком ЮФЛ-2 и занял первое место в списке бомбардиров и ассистентов, забив 42 гола и отдав 27 передач. Оба футболиста — 2008 года рождения.

  • Радон

    Трансферное окно в России с 24 июня по 12 сентября. Успеется))

    23.06.2025

  • Ну вот, может хоть один заиграет. У Шилова статистика очень неплохая.

    23.06.2025

  • Михаил 888

    Так надо сейчас отдавать в Ростов пока сборы идут.

    23.06.2025

  • Горын

    Хватит нести пургу. Перед Семаком не стоит задача взращивать молодых игроков. У него задача выигрывать Чемпионат России. А работать с молодёжью в клубе есть другие структуры. Может Батракова и Кисляка вырастили Локтионов и Николич? :rofl::joy::sweat_smile: Пройдут сборы , оботрутся. Поймут что такое взрослый футбол, над чем надо работать. Если будут думать о деньгах ничего из них не выйдет. Тот же Кисляк на заработанные деньги купил машину ... отцу. Сам ездит на метро. Потому и играет в основном составе.

    23.06.2025

  • Ю.Ю.

    Шилов среди сверстников смотрится прилично, особенно в прошлом сезоне в ЮФЛ. Но вот здесь и сейчас вытеснить из основы Энрике он конечно не в состоянии. Но пробовать себя во взрослом футболе и на приличном уровне уже пора. Аренда может быть лучшим решением. Соглашусь с Радоном, Ростов вполне достойный вариант.

    23.06.2025

  • Радон

    За Шиловым следил малеха - хороший пацанчик. Ростов, например, хочет его купить прям щас. Но, думаю, что продавать его не стоит - может еще показать себя. А в аренде, за тот же Ростов, пусть пока побегает)

    23.06.2025

  • Adminni

    А потом отдадут в аренду... Семак как усатый генерал, молодых к команде не подпускает, боится что молодняк ошибок наделает, да и вообще за эти годы не взрастил ни одного молодого игрока

    23.06.2025

  • СЕРХИО76

    Пройдут, а что дальше?

    23.06.2025

