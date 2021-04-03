Джикия ответил на вопрос, готов ли будет встать на собрании «Спартака» и попросить Тедеско остаться

Во второй части большого интервью «СЭ» капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, готов ли будет встать на собрании команды и попросить Доменико Тедеско остаться, а также рассказал, как тренер относится к работе после декабрьского заявления о предстоящем уходе.

— Александр Соболев недавно рассказывал мне, что все игроки «Спартака» говорят Доменико Тедеско: «Оставайтесь!» Вы — тоже?

— Соболев — это вообще отдельная история, о нем надо давать особое интервью. А что касается Тедеско, то, понятное дело, все помнят, что он сказал в декабре. Но думаю, что довольно скоро у нас с ним будет разговор по этому поводу, и тогда уже появится какая-то конкретика.

Сейчас все довольны результатом и игрой. Все смотрят на голы и результаты — 6:1, 5:1... Но я смотрю на все происходящее немного по-другому. Вижу наши ошибки, конкретизировать которые в печати не буду. Но есть много моментов, которые надо улучшать.

— Тем не менее вы готовы встать и от имени команды и своего лично попросить Тедеско остаться?

— Повторяю: разговор со стопроцентной вероятностью будет. А то, что я скажу при команде, прозвучит именно там. Не хочу анонсировать для всех содержание этого разговора. Не люблю выносить такие вещи наружу.

— У вас есть внутреннее ощущение, что он может остаться?

— Честно, даже не думаю об этом. То, что он сказал в декабре, все обсуждают, как и мы. Но знаем одно: у нас до конца чемпионата семь игр, мы спокойно готовимся от матча к матчу. А Доменико на максимуме тренирует и заряжает нас, делает все то же самое, что и до зимы. Нет такого, чтобы после своего объявления он стал каким-то другим человеком.

(Игорь Рабинер)

«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии