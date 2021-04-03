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«Рубин» — «Сочи»: смотреть онлайн трансляцию матча

14:30
«Рубин» — «Сочи». Фото ФК «Рубин»
«Рубин» — «Сочи». Фото ФК «Рубин»

В субботу, 3 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Предыдущая встреча команд, в рамках 13-го тура РПЛ, завершилась победой казанского клуба со счетом 3:2.

Следить за матчем «Рубин» — «Сочи» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Сочи»

Рубин — Сочи

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