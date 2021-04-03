Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Ростова».

«Я не люблю прогнозировать какие-то результаты. Это футбол, и здесь может быть все, что угодно, — сказал Дасаев «СЭ». — Понятно, что «Спартаку» будет тяжело, «Ростову» тоже будет непросто. Такие команды встречаются, зрителям такое должно понравиться. «Спартак» стремится к чемпионству, а «Ростов» пытается зацепиться за еврокубки. Очень интересная игра! Конечно, хочется, чтобы «Спартак» победил, потому что нужно тянуться и бороться с «Зенитом» за чемпионство. Мне кажется, что петербуржцы еще потеряют очки, а мы должны их набирать в каждом матче».

Дасаев также оценил изменения в «Спартаке» после прихода Квинси Промеса.

«Рано еще говорить о каких-то изменениях. Мы все прекрасно знаем, что Промесу нужно время. Человек столько не играл и сейчас он пытается вписаться в команду, в наш чемпионат. Покупка, естественно, хорошая, он поможет «Спартаку», но со временем. Давайте не будем спешить», — добавил Дасаев.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Команда Доменико Тедеско с 44 очками занимает второе место в чемпионате России. «Ростов» — 37 баллов и седьмая строчка.

(Артем Бухаев)