Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дасаев — о матче «Ростов» — «Спартак»: «Должны набирать очки, потому что «Зенит» их потеряет»

14:34
Ринат Дасаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ринат Дасаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Ростова».

«Я не люблю прогнозировать какие-то результаты. Это футбол, и здесь может быть все, что угодно, — сказал Дасаев «СЭ». — Понятно, что «Спартаку» будет тяжело, «Ростову» тоже будет непросто. Такие команды встречаются, зрителям такое должно понравиться. «Спартак» стремится к чемпионству, а «Ростов» пытается зацепиться за еврокубки. Очень интересная игра! Конечно, хочется, чтобы «Спартак» победил, потому что нужно тянуться и бороться с «Зенитом» за чемпионство. Мне кажется, что петербуржцы еще потеряют очки, а мы должны их набирать в каждом матче».

Дасаев также оценил изменения в «Спартаке» после прихода Квинси Промеса.

«Рано еще говорить о каких-то изменениях. Мы все прекрасно знаем, что Промесу нужно время. Человек столько не играл и сейчас он пытается вписаться в команду, в наш чемпионат. Покупка, естественно, хорошая, он поможет «Спартаку», но со временем. Давайте не будем спешить», — добавил Дасаев.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Команда Доменико Тедеско с 44 очками занимает второе место в чемпионате России. «Ростов» — 37 баллов и седьмая строчка.

(Артем Бухаев)

Ростов — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6930
Все опросы
Как закончится матч 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...