Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об изменениях в команде по сравнению с прошлым сезоном.

— Коллектив остался тот же, но мы избавились от негатива, который чувствовался из-за невысокого места в таблице, — приводит пресс-служба красно-белых слова Джикии. — Как следует поработали в коротком межсезонье и начали новый чемпионат с чистого листа — в хорошем настроении и отличном темпе. Осечки, конечно, были, но в целом все неплохо получается.

«Спартак» с 28 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 14 туров.