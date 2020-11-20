Джикия — об изменениях в «Спартаке»: «Избавились от негатива, как следует поработали»
10:25
Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об изменениях в команде по сравнению с прошлым сезоном.
— Коллектив остался тот же, но мы избавились от негатива, который чувствовался из-за невысокого места в таблице, — приводит пресс-служба красно-белых слова Джикии. — Как следует поработали в коротком межсезонье и начали новый чемпионат с чистого листа — в хорошем настроении и отличном темпе. Осечки, конечно, были, но в целом все неплохо получается.
«Спартак» с 28 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 14 туров.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-11-20-georgiy_dzhikiya_mozhet_v_den_rozhdeniya_mne_doveryat_probit_shtrafnoy/
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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