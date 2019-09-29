Джикия, Гулиев и Мирзов общаются с фанатами «Спартака» после поражения от «Оренбурга»

«Спартак» дома проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России. Капитан и защитник москвичей Георгий Джикия вместе с полузащитниками Аязом Гулиевым и Резиуаном Мирзовым общаются с болельщиками красно-белых у фанатских трибун стадиона «Открытие Арена».

«Спартак» потерпел четвертое подряд поражение в РПЛ. Ранее красно-белые уступили в матчах чемпионата с «Зенитом» (0:1 дома), «Уралом» (1:2 дома) и «Уфой» (0:1 дома).

«Оренбург» с 11 очками располагаются на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 9-я строчка и 14 баллов.

#СпартакОренбург Джикия, Гулиев и Мирзов пошли общаться с болельщиками pic.twitter.com/RQuHDiNMmV — СЭ Спартак (@spartak_se) September 29, 2019

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, обзоры матчей, турнирная таблица