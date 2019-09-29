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Джикия, Гулиев и Мирзов общаются с фанатами «Спартака» после поражения от «Оренбурга»

18:35
29 сентября. Москва. «Спартак» — «Оренбург» — 1:2. Георгий Джикия с Аязом Гулиевым и Резиуаном Мирзовым беседует с болельщиками красно-белых. Фото "СЭ"
29 сентября. Москва. «Спартак» — «Оренбург» — 1:2. Георгий Джикия с Аязом Гулиевым и Резиуаном Мирзовым беседует с болельщиками красно-белых. Фото "СЭ"
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«Спартак» дома проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России. Капитан и защитник москвичей Георгий Джикия вместе с полузащитниками Аязом Гулиевым и Резиуаном Мирзовым общаются с болельщиками красно-белых у фанатских трибун стадиона «Открытие Арена».

«Спартак» потерпел четвертое подряд поражение в РПЛ. Ранее красно-белые уступили в матчах чемпионата с «Зенитом» (0:1 дома), «Уралом» (1:2 дома) и «Уфой» (0:1 дома).

«Оренбург» с 11 очками располагаются на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 9-я строчка и 14 баллов.

Спартак — Оренбург

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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