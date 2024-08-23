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Сегодня, 15:26

Джанашия считает, что «Локомотив» справился с потерей лидеров и показывает хороший футбол

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия оценил выступление железнодорожников на старте нынешнего сезона РПЛ.

«Справилась ли команда с потерей лидеров? Еще как справилась! «Локомотив» выступает здорово. Молодые игроки показывают хороший футбол. Главное, чтоб у них хватило сил. Если парням хватит сил на весь чемпионат, они отлично проведут сезон. Но сейчас все зависит от тренера: как он подготовит команду. Пока все идет нормально», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

После пяти матчей «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда дома примет «Ростов». Игра пройдет 25 августа.

Источник: Metaratings.ru.
Заза Джанашия
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Спартак

 4
П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
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Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

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Даниил Фомин

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