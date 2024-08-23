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«Ростов» после скандала с Андреевым оштрафован за необеспечение безопасности на матче РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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«Ростов» — «Оренбург» (3:2).
Фото ФК «Ростов»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объявил решения комитета по итогам матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (3:2).

«Карпин — штраф 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Рассматривали также вопрос необеспечения безопасности в этом матче. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оказал физическое давление на резервного арбитра. В заседании приняли участие вся судейская бригада, юрист и представитель «Оренбурга». Санкция за необеспечение безопасности, что поставило под угрозу официальных лиц, оштрафовать «Ростов» на 350 тысяч рублей. Все вопросы, которые касаются Андреева, будут рассмотрены 30 августа на заседании комитета по этике.

Арбитры не могли 7-8 минут уйти в судейскую после матча, потому что их ждал Андреев в подтрибуннном помещении», — заявил Григорьянц.

После матча Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, кроме того он проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.

 
Дмитрий Андреев и&nbsp;Владислав Безбородов. Атака Андреева на судей: праведный гнев или взрыв после обидного поражения?

 

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
Артур Григорьянц
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 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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