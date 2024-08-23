Богосавац продолжит выступать за «Ахмат» до конца сезона-2026/27

«Ахмат» продлил контракт с сербским защитником Мирославом Богосавацем, сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что футболист будет защищать цвета грозненского клуба до конца сезона-2026/27. Предыдущее соглашение было рассчитано до конца текущего чемпионата.

Серб выступает за «Ахмат» с середины 2020 года. Он провел за команду 136 матчей во всех турнирах, в которых отдал 14 голевых передач.

После пяти туров РПЛ грозненцы с 3 очками располагаются на 15-м месте в таблице чемпионата России.