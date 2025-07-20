«Зенит» — «Ростов»: во сколько начало и где смотреть матч РПЛ

«Зенит» и «Ростов» встретятся в матче 1-го тура чемпионата России в воскресенье, 20 июля. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую трансляцию встречи петербуржцев и ростовчан. Ключевые события игры «Зенит» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

20 июля 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала.

В сезоне-2024/25 «Зенит» занял второе место, набрав 66 очков и отстав от «Краснодара» на один балл. «Ростов» финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы с 39 очками.