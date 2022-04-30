Дзагоев пропусти матч ЦСКА против «Ахмата» из-за травмы

Команда ЦСКА вылетела в Грозный, где 1 мая проведет матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». На выезд отправились 20 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Бруно Фукс, Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Георгий Щенников, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Максим Мухин, Ильзат Ахметов, Хорхе Карраскаль, Бахтиёр Зайнутдинов, Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Егор Ушаков, Юсуф Языджи, Иван Обляков.

Нападающие: Чидера Эджуке, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.

Марио Фернандес не летит с командой из-за перебора желтых карточек, Кирилл Набабкин продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения. Алан Дзагоев на одной из тренировок получил повреждение капсульно-связочного аппарата стопы, срок восстановления определится после оценки эффекта стартовой терапии.

Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена», начало в 19.00 (мск).