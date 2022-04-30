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Сегодня, 16:09

«Теперь можно поздравлять «Зенит» с чемпионством». Мостовой — о поражении «Динамо»

Мостовой отреагировал на поражение «Динамо»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Динамо» от «Урала» (2:3) в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Теперь уже можно поздравлять «Зенит» с чемпионством. Скорее всего, никакой конкуренции не будет уже. Не увидел у «Динамо» свежести, легкости, огня в глазах. Идет подача, один человек прыгает, а два стоят наблюдают. Идите — обостряйте. «Урал» сыграл в ту игру, которую им было выгодно. Хорошо, когда в команде есть такой высококлассный игрок как Биакфалви, который забивает с любых позиций любыми частями тела», — сказал Мостовой «СЭ».

«Динамо» с 52 очками идет на втором месте в таблице с 52 очками в 27 играх. В случае, если «Зенит» сегодня обыграет «Локомотив», то досрочно гарантирует себе победу в чемпионате России-2021/22.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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