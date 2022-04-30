Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Динамо» от «Урала» (2:3) в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Теперь уже можно поздравлять «Зенит» с чемпионством. Скорее всего, никакой конкуренции не будет уже. Не увидел у «Динамо» свежести, легкости, огня в глазах. Идет подача, один человек прыгает, а два стоят наблюдают. Идите — обостряйте. «Урал» сыграл в ту игру, которую им было выгодно. Хорошо, когда в команде есть такой высококлассный игрок как Биакфалви, который забивает с любых позиций любыми частями тела», — сказал Мостовой «СЭ».

«Динамо» с 52 очками идет на втором месте в таблице с 52 очками в 27 играх. В случае, если «Зенит» сегодня обыграет «Локомотив», то досрочно гарантирует себе победу в чемпионате России-2021/22.