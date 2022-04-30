Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:0) прокомментировал итоги встречи.

«Матч проходил под нашим контролем. Были красивые голы, — отметил Федотов.- Мы очень хотели победить и это вылилось в финальный счет. Страсть и желание, любовь к игре — это те слагаемые сегодняшнего успеха. Мы играли на максимуме до конца.

«Рубин» и «Сочи» — команды разного уровня? Это не тактично. Не знаю ситуацию в «Рубине» изнутри. Обсуждать уровень — это не мое. У меня есть своя команда. Мы ее оцениваем, а не другие команды. У меня нет оснований для таких оценок".