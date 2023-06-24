Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев не приехал на медобследование перед стартом тренировочных сборов, сообщает РИА «Новости».

Контракт 33-летнего игрока с казанцами истекает в конце июня. Ранее спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов заявил, что в клубе еще не приняли решение по будущему футболиста.

Дзагоев выступает за «Рубин» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 20 матчей в первой лиге, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.