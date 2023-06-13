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Сегодня, 11:54

В «Рубине» сообщили, что контракт клуба с Дзагоевым истек

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Алан Дзагоев.
Фото ФК «Рубин»

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал корреспонденту «СЭ» о будущем полузащитника Алана Дзагоева.

«Алан Дзагоев на данный момент свободный агент. Мы пока не пришли ни к какому решению, продолжаем разговаривать с игроком», — сказал Сафонов «СЭ».

В сентябре 2022 года 32-летний полузащитник подписал контракт с «Рубином» до конца сезона.

В текущем сезоне Дзагоев принял участие в 20 матчах за команду из Казани, в которых сумел отличиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Зенит – Факел
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3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
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3.06 17:00
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Пари НН – Химки
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