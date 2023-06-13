В «Рубине» сообщили, что контракт клуба с Дзагоевым истек

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал корреспонденту «СЭ» о будущем полузащитника Алана Дзагоева.

«Алан Дзагоев на данный момент свободный агент. Мы пока не пришли ни к какому решению, продолжаем разговаривать с игроком», — сказал Сафонов «СЭ».

В сентябре 2022 года 32-летний полузащитник подписал контракт с «Рубином» до конца сезона.

В текущем сезоне Дзагоев принял участие в 20 матчах за команду из Казани, в которых сумел отличиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.