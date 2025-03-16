Дюков заявил, что РФС провел свое расследование инцидента с участием Вендела в матче «Факел» — «Зенит»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал скандал в матче 20-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (0:2).

Полузащитник сине-бело-голубых Вендел получил красную карточку за непристойный жест во время игры в Воронеже, которая прошла 8 марта. В «Зените» позднее заявили, что футболист таким образом отреагировал на расистские выкрики болельщиков.

— Мы, безусловно, свое расследование провели. Имел факт провокации со стороны болельщиков «Факела». Это спровоцировало жест Вендела. И то, и другое — наказуемо. Все получили наказание. Думаю, клуб проведет работу со своими болельщиками, чтобы впредь мы такого не видели.

КДК РФС оштрафовал «Факел» на один миллион рублей за поведение болельщиков в матче с «Зенитом». Кроме того, воронежцы проведут следующую домашнюю игру без зрителей. Вендел получил дисквалификацию на два матча (один — реальный, один — условный) и пропустил встречу 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

(Александр Абустин)