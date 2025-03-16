Алаев: «Спартаку» повезло в конце матча с «Зенитом». Казалось, у Мартинса был офсайд»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата России-2024/25.

Красно-белые выиграли благодаря голу Кристофера Мартинса на 90-й минуте встречи.

«Я бы сказал не о матче, а об атмосфере. Мы все ждали такого. Если не ошибаюсь, стадион «Спартака» собрал аншлаг впервые в сезоне. Поздравляю руководство. Шикарный матч. Видно, что футболисты отдали все силы на поле. «Спартаку» повезло в конце. Казалось, что был офсайд. Вопросы есть по голу и одной желтой. Показалось в какой-то момент, что судья Иванов потерял контроль над игрой. Хорошо, что доиграли матч без красных», — сказал Алаев.

Благодаря победе «Спартак» сравнялся с «Зенитом» по очкам (43). Москвичи идут на втором месте, опережая питерцев по дополнительным показателям.

Лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 46 очками.