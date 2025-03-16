Семак: «Не думаю, что «Спартак» победил заслуженно, моментов у них не было»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Спартака» (1:2) в 21-м туре РПЛ.

— Показалось, что «Зенит» сегодня был не совсем готов эмоционально.

— Может, дело в эмоциях, может, физическая усталость. В целом было много ошибок, как я уже сказал, мы медленно двигали мяч.

— У Соболева 0+0. В расчете на что вы выпускали его под давление трибун?

— Мотивация была в том, что есть правило бывших. Ну и это игрок атаки, который может забить. Качества для этого у Соболева есть. Мы ждем от него обострений, голов, голевых действий. Но сегодня не получилось.

— Согласны, что «Спартак» заслуженно одержал победу?

— Не думаю. Справедливым был бы ничейный результат. Моментов у «Спартака» не было. Даже второй гол — был удар в сторону ворот, а Мартинс подправил мяч... Это не голевая передача. Не считаю, что по голевым моментам у кого-то сегодня было преимущество, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.