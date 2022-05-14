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Сегодня, 14:00

Дюков рассказал, когда будет принято решение по мораторию на вылет из РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда будет принято решение о возможном моратории на вылет из РПЛ в этом сезоне. С такой инициативой ранее выступило большинство клубов лиги.

— Мораторий на вылет из РПЛ по итогам этого сезона будет в обсуждении на ближайшем исполкоме?

— Безусловно. Рабочая группа прежде всего должна завершить свою работу, затем представить свои наработки исполкому РФС, а исполком уже примет свое решение.

— Можно ли говорить, что 24 мая после исполкома мы будем понимать, что ждет наш футбол в новом сезоне?

— Да.

— Рабочая группа обсуждает только сезон-2022/23 или их работа на перспективу?

— Их задача предложить тот формат проведения наших внутренних соревнований, который позволил бы сохранить и, желательно, повысить спортивный уровень турниров и зрительский интерес. А после решения задачи рабочая группа может продолжить свою работу.

При этом глава РФС ответил на вопрос о возможном возвращении Кубка РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
РПЛ
Александр Дюков
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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