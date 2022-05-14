Дюков рассказал, когда будет принято решение по мораторию на вылет из РПЛ

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда будет принято решение о возможном моратории на вылет из РПЛ в этом сезоне. С такой инициативой ранее выступило большинство клубов лиги.

— Мораторий на вылет из РПЛ по итогам этого сезона будет в обсуждении на ближайшем исполкоме?

— Безусловно. Рабочая группа прежде всего должна завершить свою работу, затем представить свои наработки исполкому РФС, а исполком уже примет свое решение.

— Можно ли говорить, что 24 мая после исполкома мы будем понимать, что ждет наш футбол в новом сезоне?

— Да.

— Рабочая группа обсуждает только сезон-2022/23 или их работа на перспективу?

— Их задача предложить тот формат проведения наших внутренних соревнований, который позволил бы сохранить и, желательно, повысить спортивный уровень турниров и зрительский интерес. А после решения задачи рабочая группа может продолжить свою работу.

При этом глава РФС ответил на вопрос о возможном возвращении Кубка РПЛ.