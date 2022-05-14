Дюков ответил на вопрос о возможном возвращении Кубка лиги со следующего сезона РПЛ

Президент РФС Александр Дюков рассказал о повестке на предстоящее заседание исполкома союза.

— Известна ли повестка исполкома РФС?

— Повестка уже сформирована. На исполкоме будут подведены итоги сезона, который сейчас завершается. Также мы планируем рассмотреть вопрос формата проведения соревнований в следующем сезоне. Как вы знаете, российские клубы и сборная отстранены от участия в международном сезоне-2022/23, и у нас появляются дополнительные окна. Мы будем рассматривать различные варианты и сценарии, которые позволили бы нашим командам проводить больше игр.

— Какие это варианты? Правда ли, что вопрос с Кубком лиги является приоритетным?

— Существуют и разработаны несколько вариантов. Создана рабочая группа, в которую вошли представители лиги, клубов. Подготовлены несколько сценариев, в том числе проведения Кубка РПЛ. Но на данный момент преждевременно делать выводы и говорить, какой из вариантов является предпочтительным.

Также глава РФС ответил на вопрос об обсуждении моратория на вылет из РПЛ.