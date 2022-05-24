Дюков прокомментировал вопрос о приглашении в чемпионат команд из Крыма

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал вопрос о приглашении в чемпионат команд из Крыма

«Почему не принимаем команды из Крыма? После исполкома поговорим», — сказал Дюков.

Сегодня, 24 мая, в 12.00 начнется заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.