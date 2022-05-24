Защитник Алип может остаться в «Зените» как минимум до конца года

Существует большая вероятность того, что защитник Нуралы Алип останется в «Зените» до конца года, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник, близкий к руководству «Кайрата».

«В Петербурге намерены оставить игрока как минимум до конца года. Такая позиция была озвучена во время недавнего разговора. «Кайрат» поддерживает это. У клуба сейчас есть проблемы — владелец под стражей, поэтому вопрос возвращения Алипа точно не в приоритете», — передает слова источника Metaratings.ru.

Алип перешел в «Зенита» из «Кайрат» на правах аренды с правом последующего выкупа в феврале 2022 года. Срок соглашения истекает в конце 2022 года.

За питерскую команду 22-летний футболист сыграл 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,7 миллиона евро.