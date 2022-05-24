Черчесов: «Дзюба много хорошего сделал в «Зените». Не знаю по какой причине они расстаются»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил решение нападающего Артема Дзюбы уйти из «Зенита».

22 мая петербургский клуб объявил об уходе из клуба 33-летнего россиянина. Контракт нападающего «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года, после чего он станет свободным агентом. В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.

«В последний раз он поздравлял с кубком и чемпионством. Честно говоря, я взял пару дней паузы, не написал, не позвонил, не спросил. Думаю, сегодня-завтра, когда все уляжется, позвоню и спрошу, реально ли вообще все, что творится. Спросит совета, что-нибудь посоветуем. Артем — большой футболист. Вчера статистику смотрел. Дзюба много титулов принес, много забил, много хорошего сделал в «Зените». Не знаю по какой причине они расстаются. Все-таки он не первый и не последний, кто уходит или приходит в клуб. Самое главное — сделать правильный шаг, чтобы и карьера продолжилась и в семье все было нормально», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».