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Черчесов: «Дзюба много хорошего сделал в «Зените». Не знаю по какой причине они расстаются»

Черчесов оценил решение Дзюбы уйти из «Зенита»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба и Станислав Черчесов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил решение нападающего Артема Дзюбы уйти из «Зенита».

22 мая петербургский клуб объявил об уходе из клуба 33-летнего россиянина. Контракт нападающего «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года, после чего он станет свободным агентом. В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.

«В последний раз он поздравлял с кубком и чемпионством. Честно говоря, я взял пару дней паузы, не написал, не позвонил, не спросил. Думаю, сегодня-завтра, когда все уляжется, позвоню и спрошу, реально ли вообще все, что творится. Спросит совета, что-нибудь посоветуем. Артем — большой футболист. Вчера статистику смотрел. Дзюба много титулов принес, много забил, много хорошего сделал в «Зените». Не знаю по какой причине они расстаются. Все-таки он не первый и не последний, кто уходит или приходит в клуб. Самое главное — сделать правильный шаг, чтобы и карьера продолжилась и в семье все было нормально», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Артем Дзюба
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Зенит
ФК Ференцварош
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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