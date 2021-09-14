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Александр Дюков — о лимите на легионеров: «Наш президент все понимает»

21:00
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, что он думает о словах президента России Владимира Путина по поводу лимита на легионеров.

«Наш президент понимает все, — сказал Дюков. — Он однозначно высказался о том, что необходимо регулирование использования иностранных спортсменов в чемпионате. Что и есть в других чемпионатах. Еще раз — мы предлагаем другой подход».

Ранее Путин высказался против отмены лимита на легионеров.

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита