Александр Дюков — о лимите на легионеров: «Наш президент все понимает»
21:00
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что он думает о словах президента России Владимира Путина по поводу лимита на легионеров.
«Наш президент понимает все, — сказал Дюков. — Он однозначно высказался о том, что необходимо регулирование использования иностранных спортсменов в чемпионате. Что и есть в других чемпионатах. Еще раз — мы предлагаем другой подход».
Ранее Путин высказался против отмены лимита на легионеров.
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