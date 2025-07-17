Дюков: «Уровень РПЛ не упал с досанкционного периода, слабее мы не стали»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением об уровне российского футбола после санкций УЕФА и ФИФА.

«Чтобы оценить уровень РПЛ, нужны международные матчи. Но те матчи, которые наши клубы проводят с иностранными клубами, а сборная России — с другими национальными командами, проводятся на достаточно высоком уровне. Они показывают, что мы конкурентоспособны.

Когда мы вернемся в еврокубки, когда сборная начнет выступать в официальных соревнованиях, то мы увидим более объективную картину. Но мне кажется, что уровень РПЛ не упал с досанкционного периода, слабее мы не стали», — приводит слова Дюкова ТАСС.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы всех возрастов отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.