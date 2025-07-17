Гончаренко: «Предлагал пригласить Синнера на матч «Пари НН» через Калинского»

Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал, что предлагал пригласить итальянского теннисиста Янника Синнера на матч нижегородской команды.

«Как-то Роман Нагучев сказал, что на таком прекрасном стадионе в Нижнем нет народу. Я предложил тогда, чтобы на какой-нибудь приехали сестра Калинского Аня с Синнером — гарантированно полный стадион. Но не пошли на этот шаг. Это было на уровне разговоров. Синнер тогда был дисквалифицирован. Можно было попробовать организовать все это через Колю. Но не сложилось», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Синнер встречался с российской теннисисткой Анной Калинской. В начале 2025 года первая ракетка мира отбывал трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 год.