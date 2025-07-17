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17 июля 2025, 12:07

Гончаренко: «Предлагал пригласить Синнера на матч «Пари НН» через Калинского»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал, что предлагал пригласить итальянского теннисиста Янника Синнера на матч нижегородской команды.

«Как-то Роман Нагучев сказал, что на таком прекрасном стадионе в Нижнем нет народу. Я предложил тогда, чтобы на какой-нибудь приехали сестра Калинского Аня с Синнером — гарантированно полный стадион. Но не пошли на этот шаг. Это было на уровне разговоров. Синнер тогда был дисквалифицирован. Можно было попробовать организовать все это через Колю. Но не сложилось», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Синнер встречался с российской теннисисткой Анной Калинской. В начале 2025 года первая ракетка мира отбывал трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 год.

Источник: Чемпионат
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Николай Калинский
ФК Нижний Новгород
Анна Калинская
Виктор Гончаренко
Янник Синнер
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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