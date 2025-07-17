Нагорных о совмещении Карпина: «Институт сборных должен быть более независимым и беспристрастным»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» высказался о совмещении должностей главного тренера сборной России и «Динамо» Валерия Карпина.

«Наверное, это не совсем правильно. Это может создавать неравные условия для клубов. Решение должен принимать Российский футбольный союз, это его прерогатива, не хочу вмешиваться. Но мое мнение — институт сборных должен быть более независимым и беспристрастным», — сказал Нагорных «СЭ».

«Динамо» объявило о назначении Карпина 13 июня. 56-летний специалист подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. С лета 2021 года Карпин также возглавляет сборную России. Ранее Карпин совмещал работу в национальной команде с «Ростовом», который он покинул зимой 2025 года.