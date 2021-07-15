Дюков об изменениях в российском футболе: «На всеобщую поддержку мы не особенно рассчитывали»

Президент РФС Александр Дюков — об отношении к изменениям формата проведения футбольных чемпионатов.

«На всеобщую поддержку изменений мы не особенно рассчитывали. Не бывает такого, чтобы все понравилось всем. Те члены исполкома, с кем я говорил, в целом поддержали изменения. Есть вопросы, которые требуют доработки. Но общий вектор одобрен», — сказал Дюков.

13 июля РФС выступил с заявлением о возможном изменении формата проведения чемпионата России. Сегодня Дюков рассказал о первом обсуждении изменений в рамках исполкома РФС.