Дюков об изменениях в российском футболе: «На всеобщую поддержку мы не особенно рассчитывали»
13:00
Президент РФС Александр Дюков — об отношении к изменениям формата проведения футбольных чемпионатов.
«На всеобщую поддержку изменений мы не особенно рассчитывали. Не бывает такого, чтобы все понравилось всем. Те члены исполкома, с кем я говорил, в целом поддержали изменения. Есть вопросы, которые требуют доработки. Но общий вектор одобрен», — сказал Дюков.
13 июля РФС выступил с заявлением о возможном изменении формата проведения чемпионата России. Сегодня Дюков рассказал о первом обсуждении изменений в рамках исполкома РФС.
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