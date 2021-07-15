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Дюков об изменениях в российском футболе: «На всеобщую поддержку мы не особенно рассчитывали»

13:00
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Президент РФС Александр Дюков — об отношении к изменениям формата проведения футбольных чемпионатов.

Российский футбольный союз.РФС предложил варианты реформирования РПЛ. Главное

«На всеобщую поддержку изменений мы не особенно рассчитывали. Не бывает такого, чтобы все понравилось всем. Те члены исполкома, с кем я говорил, в целом поддержали изменения. Есть вопросы, которые требуют доработки. Но общий вектор одобрен», — сказал Дюков.

13 июля РФС выступил с заявлением о возможном изменении формата проведения чемпионата России. Сегодня Дюков рассказал о первом обсуждении изменений в рамках исполкома РФС.

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Артем Калинин все материалы автора

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