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Сегодня, 18:03

Дюков: «Календарь должен быть удобным как для участников чемпионата, так и Кубка России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о составлении календаря на предстоящий сезона с учетом матчей FONBET Кубка России.

— Вопрос по истории с календарем. Появилась информация, что только «Зенит» выступил за то, что календарем должен заниматься РФС.

— Этот вопрос обсуждался на исполкоме РФС. Все члены пришли к тому, что правильным будет подход, когда учитываются интересы, как всероссийских соревнований, так и национальных команд, которые в ближайшее время будут проводить товарищеские матчи, а через какое-то время надеюсь и официальные. Подхода может быть два. Первый дискриминационный, когда выбирается самое главное и ключевое соревнование, и вокруг него календари других соревнований подстраиваются. Этот подход будет абсолютно неправильным. В прошлом сезоне в нашем футболе произошли изменения. Кубок России становится все более важным турниром. Раньше клубы проводили 4-5 матчей. Сейчас важность турнира возросла. Престижность и призовой фонд тоже возросли. Было бы неправильно составлять календарь Кубка России по остаточному принципу. Надо помнить и о том, что есть сборные. Надо находить компромиссы и приходить к синхронизации. Об этом мы и договорились сегодня.

— Правильно ли я понимаю, что лига будет составлять календарь, а потом утверждать с вами?

— Лига будет составлять календарь, а дальше мы будем накладывать это на проект календаря Кубка России с тем, чтобы календарь был удобным как для участников чемпионата, так и Кубка России. Это особенно важно с учетом логистических ограничений. Это безусловно нужно учитывать, чтобы сохранить престиж матчей Кубка России. Чтобы клубы не жертвовали матчами Кубка и не играли вторыми составами.

Футбол
Кубок России
РПЛ
РФС
Александр Дюков
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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