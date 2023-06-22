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Сегодня, 18:01

Личка: «Оренбург» должен получить за меня компенсацию от «Динамо». Это правильно, корректно»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» объяснил, почему принял предложение бело-голубых.

— Когда на вас вышло «Динамо»? Долго ли думали над предложением бело-голубых?

— Когда закончился сезон, я отправился на отдых в Турцию. Вот тогда, в один из дней, со мной связались люди из «Динамо». Меня спросили, интересен ли мне такой вариант.

— Что вы ответили?

— Да. Почему нет? Но «Динамо» еще нужно было договориться с «Оренбургом». У меня действовал контракт, поэтому все надо было сделать корректно.

— Выходит, вас проект «Динамо» сразу заинтересовал?

— Вы, наверное, знаете, что зимой я отказался от предложения «Краснодара». Хотел отработать с «Оренбургом» полноценный сезон в РПЛ. Уважаю этот клуб. Считаю, мы хорошо выступили. При этом по ходу чемпионата разговаривали с президентом «Оренбурга» Василием Петровичем (Еремякиным. — Прим. «СЭ») и спортивным директором Дмитрием Андреевым на тему моего будущего. Проговаривали вариант, при котором мне летом может поступить интересное предложение.

В итоге на меня вышло «Динамо». Это большой клуб с историей, традициями. Прекрасно понимаю, в какую команду я иду. Давление там будет гораздо больше, чем в «Оренбурге». Что ж это новый вызов для меня. Интересно!

— Это правда, что вы специально включили в ваш контракт с «Оренбургом» сумму отступных в размере 1 миллиона евро, чтобы клуб получил компенсацию в случае вашего ухода?

— Да, мы договорились о таком пункте с Василием Петровичем. Мне кажется, это корректно, правильно. Мы не один год вместе отработали. У меня еще действовал контракт с «Оренбургом». И раз я решил уйти, клуб должен был получить за меня компенсацию. А что касается суммы, то это уже предмет разговора между «Динамо» и «Оренбургом».

— У вас были летом другие варианты?

— Слухи комментировать не хочется. Я на них не реагирую. Могу сказать одно. Конкретное предложение сделало мне только московское «Динамо». Никто больше со мной напрямую не разговаривал.

 
Марцел Личка. «Повторить в «Динамо» путь Федотова? Было бы супер!» Интервью Марцела Лички

 

ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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