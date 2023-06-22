Дюков оценил возможность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выступление представителей ФИФА и УЕФА на конференции российской организации. По словам 55-летнего менеджера, возможность перехода отечественного футбола в Азиатскую конфедерацию продолжает существовать.

— Участие представителей УЕФА означает, что вопрос перехода в Азию закрыт?

— Я не стал переоценивать обнадеживающие заявления. Было бы неправильно делать другие заявления на подобного рода конференции. У нас продолжаются консультации с УЕФА по возобновлению участия сборных в турнирах. Мы договорились, что не комментируем ход консультаций. Если говорить о возможном переходе, то такая возможность существует. Если такое решение будет приниматься, то по договоренности с УЕФА.

22 июня на конференции РФС представитель УЕФА Йозеф Климент выразил надежду, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд.