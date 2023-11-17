Дьяков: «Все ждут, что Пиняеев будет феерить, как Месси и Роналду. Но у него все впереди»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что на форварда «Локомотива» Сергея Пиняева возлагаются слишком большие надежды.

«На Пиняева возлагаются слишком большие надежды, и на него слишком пристальное внимание со стороны журналистов. Кто-то может сказать, что он пока не очень хорош, но Сергей слишком молод. У него все впереди, просто к нему слишком завышенные ожидания. Все ждут, что он будет феерить, как Месси и Роналду, забивать кучу голов и раздавать передачи. Ему надо время, Пиняев все равно реализует свой потенциал, который у него есть», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

Пиняев перешел в «Локомотив» в декабре 2022 года. Всего 19-летний нападающий провел 33 матча за железнодорожников, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.