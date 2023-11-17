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Дьяков: «Все ждут, что Пиняеев будет феерить, как Месси и Роналду. Но у него все впереди»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что на форварда «Локомотива» Сергея Пиняева возлагаются слишком большие надежды.

«На Пиняева возлагаются слишком большие надежды, и на него слишком пристальное внимание со стороны журналистов. Кто-то может сказать, что он пока не очень хорош, но Сергей слишком молод. У него все впереди, просто к нему слишком завышенные ожидания. Все ждут, что он будет феерить, как Месси и Роналду, забивать кучу голов и раздавать передачи. Ему надо время, Пиняев все равно реализует свой потенциал, который у него есть», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

Пиняев перешел в «Локомотив» в декабре 2022 года. Всего 19-летний нападающий провел 33 матча за железнодорожников, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005456152_dyakov_vse_jdut_chto_pinyaeev_budet_feerit_kak_messi_i_ronaldu
Виталий Дьяков
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
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