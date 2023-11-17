Черчесов: «Жалею, что не попал в полуфинал чемпионата мира и уступил со «Спартаком» в еврокубках»

Российский тренер Станислав Черчесов назвал эпизоды своей карьеры, о которых он жалеет.

«Никогда ни о чем не жалею. Принимаешь решение с теми мыслями, мозгами, которые были в тот момент. Жалею, что не попал в полуфинал чемпионата мира. В обоих полуфиналах мы уступили со «Спартаком» в еврокубках. А так что жалеть — сделано и сделано. Ошибка, которая живет со мной? В моем понимании ошибка не то, что ты сделал, а что повторил», — цитирует тренера Metaratings.ru.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Национальная команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году, где уступила Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4). После турнира российский специалист попал в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА.

Также 60-летний Черчесов тренировал «Спартак», «Амкар», «Динамо», «Ференцварош» и другие команды.