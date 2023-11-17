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Черчесов: «Жалею, что не попал в полуфинал чемпионата мира и уступил со «Спартаком» в еврокубках»

Алина Савинова
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Российский тренер Станислав Черчесов назвал эпизоды своей карьеры, о которых он жалеет.

«Никогда ни о чем не жалею. Принимаешь решение с теми мыслями, мозгами, которые были в тот момент. Жалею, что не попал в полуфинал чемпионата мира. В обоих полуфиналах мы уступили со «Спартаком» в еврокубках. А так что жалеть — сделано и сделано. Ошибка, которая живет со мной? В моем понимании ошибка не то, что ты сделал, а что повторил», — цитирует тренера Metaratings.ru.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Национальная команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году, где уступила Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4). После турнира российский специалист попал в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА.

Также 60-летний Черчесов тренировал «Спартак», «Амкар», «Динамо», «Ференцварош» и другие команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/cherchesov-zhaleyu-chto-ne-popal-v-polufinal-chm-i-ustupil-so-spartakom-v-evrokubkakh-306514/
Станислав Черчесов
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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 - : -
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