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Сегодня, 17:04

Агент Кассьерры: «Матео будет в строю через 10-12 дней»

Агент Кассьерры заявил, что футболист будет в строю через 10-12 дней
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Агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о травме колумбийского форварда.

«Повреждение Матео несерьезного характера. Он будет в строю через 10-12 дней», — приводит слова Петрпулоса Sport24 .

Кассьерра получил травму на 86-й минуте матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

В сезоне-2023/24 26-летний форвард забил 13 голов и отдал 5 голевых передач в 19 проведенных встречах.

Источник: Sport24
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
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Квинси Промес

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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