Агент Кассьерры: «Матео будет в строю через 10-12 дней»
Агент Кассьерры заявил, что футболист будет в строю через 10-12 дней
Агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о травме колумбийского форварда.
«Повреждение Матео несерьезного характера. Он будет в строю через 10-12 дней», — приводит слова Петрпулоса Sport24 .
Кассьерра получил травму на 86-й минуте матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
В сезоне-2023/24 26-летний форвард забил 13 голов и отдал 5 голевых передач в 19 проведенных встречах.
Источник: Sport24
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|
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|
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|15
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|3
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|12
|
15
|Ахмат
|15
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|3
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|15-21
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|
16
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|3
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|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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