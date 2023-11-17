Агент Кассьерры: «Матео будет в строю через 10-12 дней»

Агент Кассьерры заявил, что футболист будет в строю через 10-12 дней

Агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о травме колумбийского форварда.

«Повреждение Матео несерьезного характера. Он будет в строю через 10-12 дней», — приводит слова Петрпулоса Sport24 .

Кассьерра получил травму на 86-й минуте матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

В сезоне-2023/24 26-летний форвард забил 13 голов и отдал 5 голевых передач в 19 проведенных встречах.