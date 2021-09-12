Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович прокомментировал победу железнодорожников над «Крыльями Советов» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

«Локомотив» по сравнению с другими командами в хорошей форме. Я очень рад, что мои друзья Владимир Леонченко и Александр Плутник ведут команду к более серьезным результатам. Посмотрим, как будет в Лиге Европы. Если мы хотим добиться результата там, то команда должна улучшить свои функциональные показатели. Немножко есть опасения. Именно функциональная готовность игроков. Видно, что пока не удается играть полный матч на хорошем уровне. Надеюсь, что все удачно сложится", — сказал Дворкович «СЭ».

«Локомотив» еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ. В следующем матче команда Марко Николича сыграет в гостях с «Уралом» (20 сентября).

Московский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 15 очками после победы над самарцами.

«Уверен, что президенту о лимите сказали специалисты. Возможно, они считают его отмену преждевременной». Интервью Аркадия Дворковича