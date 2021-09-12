Дворкович: «Уверен, что о лимите Президенту сказали специалисты, это не просто его мнение»

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович оценил высказывание Президента РФ Владимира Путина, выступившего против отмены лимита на легионеров в чемпионате России по футболу.

«Я не успел посмотреть еще собрание. Я же думаю, что самое главное для нашего футбола — это развитие детско-юношеского массового спорта. И тогда у нас появятся хорошие игроки. Я уверен, что Владимиру Владимировичу сказали об этом специалисты, это не просто его мысли. Если специалисты считают, что отмена лимита преждевременная, — значит, преждевременная», — сказал Дворкович «СЭ».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «СЭ», что итоговое решение по вопросу лимита легионеров будет принимать РФС.

Действующий в данный момент в Тинькофф Чемпионате России лимит на легионеров по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.

«Уверен, что президенту о лимите сказали специалисты. Возможно, они считают его отмену преждевременной». Интервью Аркадия Дворковича