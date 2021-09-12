Дворкович: «Уверен, что о лимите Президенту сказали специалисты, это не просто его мнение»
Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович оценил высказывание Президента РФ Владимира Путина, выступившего против отмены лимита на легионеров в чемпионате России по футболу.
«Я не успел посмотреть еще собрание. Я же думаю, что самое главное для нашего футбола — это развитие детско-юношеского массового спорта. И тогда у нас появятся хорошие игроки. Я уверен, что Владимиру Владимировичу сказали об этом специалисты, это не просто его мысли. Если специалисты считают, что отмена лимита преждевременная, — значит, преждевременная», — сказал Дворкович «СЭ».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «СЭ», что итоговое решение по вопросу лимита легионеров будет принимать РФС.
Действующий в данный момент в Тинькофф Чемпионате России лимит на легионеров по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.
«Уверен, что президенту о лимите сказали специалисты. Возможно, они считают его отмену преждевременной». Интервью Аркадия Дворковича
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю