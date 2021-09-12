«Крылья Советов» расторгли контракт с иракским полузащитником Хади
«Крылья Советов» объявили о расторжении контракта с полузащитником Сафаа Хади.
Соглашение с 22-летним футболистом из Ирака было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Сафаа Хади покидает «Крылья Советов»https://t.co/q7dyNxWTCn— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 12, 2021
Хади перешел в «Крылья Советов» в феврале 2020 года, футболист провел 12 матчей в составе самарцев и не отличился результативными действиями. Игрок ни разу не появлялся на поле в сезоне-2021/22.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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