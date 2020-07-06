«Два с плюсом». Колодин дал оценку чемпионату России

Экс-защитник сборной России Денис Колодин поделился мнением об уровне Тинькофф РПЛ. Также он высказался о досрочном чемпионстве «Зенита».

— У «Зенита» классные игроки, — цитирует Колодина Rusfootball. — Поэтому они каждый год должны были становиться чемпионами. Но порой что-то не получалось. Конечно, этот чемпионат — необычный. В том смысле, что был карантин, а после него все команды не в форме. Кроме «Зенита». Все друг друга обыгрывают сейчас. Кому-то сейчас просто не хватает «физики», функциональной готовности, а «Зенит» играет на классе, мастеровитые у него игроки.

— Какую оценку по пятибалльной системе поставили бы этому чемпионату?

— До карантина еще можно было смотреть его: все-таки кто-то бежал. А сейчас сложно смотреть. Кто-то вообще еле ходит по полю. Некоторые матчи еще ничего, а некоторые — совсем не интересные. Так что до карантина поставил бы чемпионату «четыре», после — «два с плюсом».