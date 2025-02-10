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10 февраля 2025, 13:45

Дуглас Сантос рассказал об адаптации Энрике

Камила Абдурахманова
корреспондент

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации полузащитника петербуржцев Луиса Энрике.

«Как проходит адаптация Луиса Энрике? Самое главное — то, что мы постоянно с ним общаемся. Я спрашиваю у него, все ли в порядке, чувствует ли он себя как дома, нужна ли ему какая-то помощь. Это очень важное ощущение на первом этапе. И чем быстрее игрок почувствует себя своим в новой команде, как только он включится в процесс на максимум, он тут же начнет отдавать все лучшее, что в нем есть. Я знаю, что он уже нашел жилье в Петербурге, это важно, потому что это город, в котором он будет жить и работать. Он отвечает мне на мои вопросы, что у него все в порядке, что он встраивается в коллектив, и я вижу это на тренировках и в матчах. Считаю, что он прогрессирует и с каждым разом прибавляет все больше. Уверен, он принесет еще много пользы, потому что это очень качественный игрок, у которого очень большой потенциал. Надеюсь, он проявится в «Зените», — приводит слова Сантоса клубная пресс-служба.

Энрике выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он выиграл национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Всего на счету полузащитника 55 матчей за «Ботафого», в которых он отметился 12 голами и 6 результативными передачами. Ранее бразилец также играл за «Флуминенсе» и «Бетис».

Источник: ФК «Зенит»
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Дуглас Сантос
РПЛ
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

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Силва Лима Исмаэл
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