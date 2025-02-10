Дуглас Сантос рассказал об адаптации Энрике

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации полузащитника петербуржцев Луиса Энрике.

«Как проходит адаптация Луиса Энрике? Самое главное — то, что мы постоянно с ним общаемся. Я спрашиваю у него, все ли в порядке, чувствует ли он себя как дома, нужна ли ему какая-то помощь. Это очень важное ощущение на первом этапе. И чем быстрее игрок почувствует себя своим в новой команде, как только он включится в процесс на максимум, он тут же начнет отдавать все лучшее, что в нем есть. Я знаю, что он уже нашел жилье в Петербурге, это важно, потому что это город, в котором он будет жить и работать. Он отвечает мне на мои вопросы, что у него все в порядке, что он встраивается в коллектив, и я вижу это на тренировках и в матчах. Считаю, что он прогрессирует и с каждым разом прибавляет все больше. Уверен, он принесет еще много пользы, потому что это очень качественный игрок, у которого очень большой потенциал. Надеюсь, он проявится в «Зените», — приводит слова Сантоса клубная пресс-служба.

Энрике выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он выиграл национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Всего на счету полузащитника 55 матчей за «Ботафого», в которых он отметился 12 голами и 6 результативными передачами. Ранее бразилец также играл за «Флуминенсе» и «Бетис».