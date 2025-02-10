Агент Дасы сообщил о возможном уходе защитника из «Динамо» в качестве свободного агента

Агент защитника «Динамо» Эли Дасы Боаз Горен в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном разрыве соглашения футболиста с бело-голубыми.

«На данный момент мы не смогли договориться с «Динамо» о продлении контракта. Если мы не сможем сделать это к тому времени, когда Эли получит желаемое предложение из-за рубежа, то он уйдет в конце сезона.

Тренерскому штабу очень нравится Даса. Они говорят об этом каждый день. Кроме того, статистические исследования показывают, что Эли — один из лучших правых защитников РПЛ», — сказал Горен «СЭ».

10 февраля журналист Иван Карпов сообщил, что Дасе была предложена компенсация до конца соглашения за разрыв договора.

Даса выступает за «Динамо» в сентябре 2022 года. В этом сезоне он провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость 32-летнего игрока в 1,2 миллионов евро. Контракт 32-летнего израильтянина в «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.