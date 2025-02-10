Давид Волк: «Уверен, что зимние сборы можно провести в России»

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк порассуждал о возможности проведения зимних командных сборов в России.

«Первый сбор начали в Махачкале на нашей тренировочной базе. Преимущественно это работа в тренажерном зале, небольшая разбежка после упражнений. Погода в Дагестане лучше относительно большей части России, но все равно хотелось бы, чтобы было чуточку теплее. Но уверен, что зимние сборы можно провести в России, сто процентов. Опять же — можно в Дагестане, в Сочи условия вполне адекватные», — цитирует Волка «РБ Спорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице с 16-ю очками.